Longueuil : un commis blesse un bon Samaritain qui neutralisait un voleur

Agence QMI 13-11-2017 | 09h15

LONGUEUIL | Le commis d'un commerce de Longueuil, victime d'une tentative de vol, fait face à la justice pour avoir blessé un bon Samaritain qui tentait de l'aider.

Cette curieuse histoire s'est déroulée vers 21 heures, dimanche, près d'un commerce de la rue Lawrence dans le secteur de Greenfield Park.

Furieux à la suite d'une tentative de vol ratée contre lui, le commis de 56 ans a poursuivi le voleur à l'extérieur de l'établissement avec une arme blanche.

«Il a accroché un passant qui tentait de maitriser le suspect. Le passant a subi une lacération au niveau du visage, mais il s'agit d'une blessure mineure», a dit la porte-parole du Service de police de l'agglomération de Longueuil, Mélanie Mercille.

Pour rajouter au côté inusité de cette histoire, le bon Samaritain est connu des policiers et a refusé de collaborer à l'enquête. Il n'a pas non plus voulu se rendre à l'hôpital.

Le commis a été arrêté sur place avant d'être libéré avec promesse de comparaitre à une date ultérieure. Il sera accusé d'agression armée.

La police n'a pas précisé l'arme qu'il détenait, mais ce n'était pas un couteau.

«Il ne pouvait pas tuer quelqu'un avec cela», a souligné Mme Mercille.

Quant au voleur de 28 ans, il sera accusé de vol qualifié. Il a été transporté à l'hôpital pour subir une évaluation psychiatrique.