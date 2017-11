Rivière-du-Loup déjà dans l'ambiance de Noël

Stéphanie Gendron 04-11-2017 | 20h55

RIVIÈRE-DU-LOUP | Pour une 14e année, le père Noël a participé à son premier défilé de l'année au Québec dans les rues de Rivière-du-Loup, quelques jours à peine après la fin des célébrations de l'Halloween.

Les commerçants et quelques citoyens avaient mis les bouchées doubles durant la semaine pour installer rapidement leurs décorations de Noël encore une fois cette année, pour être fins prêts pour le festival Noël chez nous à Rivière-du-Loup.

Des milliers de personnes ont envahi samedi soir le centre-ville pour assister à la traditionnelle parade, événement phare de l'événement.

Le lutin, mascotte de Noël chez nous, a ouvert la parade et les chars ont défilé pendant une heure, au grand plaisir des petits et des grands. La fée des étoiles, puis la mère Noël et le père Noël ont fermé la parade. Un renne était aussi de la partie.

Tôt

L'événement se tient très tôt dans la saison pour favoriser le déplacement des visiteurs de l'extérieur qui ne risquent pas d'affronter une tempête de neige qui provoquerait l'annulation de leur déplacement dans le Bas-Saint-Laurent. Même justification pour les exposants du Marché de Noël provenant de partout en province.

La programmation proposait des repas de Noël, un Marché de Noël, le défilé et des feux d'artifice.

En nouveauté, le chapiteau du Marché de Noël avait été déplacé du parc urbain de la ville vers le stationnement du Centre commercial pour des raisons techniques.

«Notre fournisseur de chapiteau nous a dit qu'il ne ferait plus la pose de plancher de contreplaqués, donc ça nous aurait obligeait à faire un investissement de 30 000 $. On a eu par le fait même une proposition très intéressante d'une formule gagnant-gagnant avec le Centre commercial Rivière-du-Loup», a dit Yves Blanchet, président du comité organisateur de l'événement.