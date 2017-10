Rénovation de l'hôtel de ville: mise en demeure de 2,2 M$ pour Brossard

Yves Poirier 31-10-2017 | 07h01

BROSSARD | À quelques jours de l'élection municipale, on note un nouveau rebondissement dans la saga des travaux de rénovation à l'hôtel de ville de Brossard. TVA Nouvelles a appris que la Ville a reçu une mise en demeure de plus de 2,2 millions $ des avocats de l'entreprise Quadrax.

La compagnie a agi comme entrepreneur général sur ce chantier qui connaît d'importants retards.

La date de fin de projet était initialement prévue pour le 31 octobre 2016 en ce qui a trait aux travaux d'intérieurs et de réfection de l'enveloppe du bâtiment. La date du 30 juin 2017 avait été fixée pour la fin des travaux d'aménagement paysager de la place publique.

«Depuis le début du projet, soit le 8 septembre 2015, plusieurs informations inexactes et/ou imprécises contenues aux plans et devis ont été révélées, ce qui a engendré la nécessité de faire un grand nombre de demandes d'informations et directives de changement engendrant par le fait même des coûts supplémentaires qui ont dû être supportés par Quadrax», écrivent les avocats de la compagnie.

«De plus, vous n'êtes pas sans savoir que ces erreurs et omissions aux plans et devis ont eu un impact fort important sur l'échéancier des travaux et ont augmenté du même coup les frais directs et indirects que Quadrax a dépensés à ce jour», ajoutent-ils.

L'entrepreneur exige qu'une rencontre pour fin de règlement ait lieu «à défaut de quoi, nous avons reçu instructions fermes d'intenter contre la Ville de Brossard toutes les procédures judiciaires qui s'imposent afin de recouvrer les sommes dues».

Un porte-parole de la Ville de Brossard, Alain Gauthier, a indiqué que la Ville examinait la mise en demeure.

Rappelons qu'en septembre dernier, une controverse avait éclaté autour d'une publicité qui dénonçait les nombreux imprévus survenus sur le chantier de rénovation du revêtement de l'hôtel de ville.

La pleine page de publicité dans le journal «Brossard Éclair» était intitulée «Travaux à l'hôtel de ville de Brossard: Ras-le-bol généralisé!».

Ensuite, on pouvait lire: «Vous en avez assez des travaux qui s'éternisent à l'hôtel de ville? Et bien nous aussi! Tout comme les citoyens, la Ville de Brossard, ses élus et ses employés sont bien fatigués de ce chantier qui se prolonge depuis trop longtemps. Cette situation, hors de l'ordinaire et déplorable, découle des nombreux imprévus souvent majeurs qui sont survenus en cours de chantier. Heureusement, la Ville se fait un point d'honneur de s'assurer du respect du budget initialement prévu pour la réalisation de ces travaux. De plus, des pénalités sont imposées pour le non-respect des échéances et les cas de défauts de certains intervenants impliqués, tel que le contrat le prévoit.»

La candidate à la mairie et adversaire politique du maire Paul Leduc, Doreen Assaad, ne s'était pas gênée pour affirmer que cette publicité avait une saveur électoraliste, surtout qu'elle avait été publiée trois jours avant le déclenchement officiel de la campagne électorale municipale.

Alain Gauthier, directeur des communications de la Ville, avait alors indiqué que le maire Leduc n'avait rien à voir avec cette publicité.