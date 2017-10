La mairesse fait l'objet d'une plainte pour harcèlement psychologique

Elisa Cloutier 28-10-2017 | 18h14

Larguée par ses conseillers, la mairesse sortante de St-Agapit qui brigue un 4e mandat armée d'une toute nouvelle équipe fait l'objet d'une plainte pour harcèlement psychologique aux normes du travail.

C'est ce qu'a confirmé au Journal la porte-parole de la CNESST Geneviève Trudel. Il a toutefois été impossible d'avoir plus de détails sur cette plainte logée à l'endroit de Sylvie Fortin-Graham, aux commandes de la municipalité depuis 12 ans. «Il y a une première démarche au niveau des normes du travail pour tenter d'amener l'employeur et le travailleur à un aménagement.

Si jamais ces discussions achoppent, le dossier est transféré au Tribunal administratif du travail», s'est contenté d'expliquer Mme Trudel.

Des nouveaux conseillers

Notons que les six conseillers de Mme Fortin-Graham lui ont tourné le dos et se présentent plutôt aux côtés d'un nouveau candidat à la mairie, Yves Gingras. Questionné par le Journal, aucun d'entre eux n'a voulu commenter le climat qui règne à la municipalité de St-Agapit. «On se dissocie d'elle, on veut travailler en équipe avec un nouveau candidat à la mairie, puisqu'on considère que l'on doit passer à autre chose», a indiqué de façon anonyme, un candidat conseiller.

Rappelons que tous ses conseillers ont demandé son départ il y a quelques mois, dans une demande introductive d'instance en déclaration d'inhabilité, déposée en cour Supérieure. Dans cette requête datant du 24 avril, il est indiqué que «la défenderesse a manqué de façon répétée à ses devoirs d'administratrice et a sciemment fait preuve d'inconduites». Les conseillers ont ainsi exigé que Mme Fortin-Graham soit déclarée inhabile à exercer la fonction de mairesse pour une durée de cinq ans. Les procédures sont toutefois suspendues jusqu'au 10 novembre, en attendant les résultats de l'élection municipale le 5 novembre.