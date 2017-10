Énorme bataille de feuilles mortes à La Pocatière

Stéphanie Gendron 21-10-2017 | 16h40

LA POCATIÈRE | Petits et grands se sont éclatés samedi après-midi à La Pocatière, profitant d'un énorme tas de feuilles mortes pour créer une gigantesque bataille de feuilles d'automne.

Des feuilles provenant d'aussi loin que de quatre États américains avaient été apportées pour l'occasion, histoire de préparer le tas de feuilles le plus imposant possible.

Sur le coup de 14h30, tous sont passés en mode attaque et se sont lancé les feuilles pendant de longues minutes.

Pour l'anecdote, souliers, bijoux et tuques se sont perdus, puis retrouvés, le temps de la bataille. Deux petites pommes qui avaient été volontairement cachées sous le tas de feuilles ont été retrouvées étonnement rapidement par des participants.

«On a eu une semaine «down» et triste et je me disais, s'il peut faire beau samedi. Ben il fait beau et on s'amuse dans les feuilles. Ça ne pouvait pas être mieux», indiquait l'organisateur, l'animateur Marto Napoli.

La première édition tenue il y a deux ans avait attiré autant de monde, soit quelques centaines, incluant les curieux qui se tenaient un peu plus loin de la bataille.

Marto et ses collaborateurs avaient ramené des feuilles du Maine, du Vermont, du New Hampshire et même de New York en prévision de l'événement qui se tenait sur la montagne du Collège de La Pocatière, dans le Bas-Saint-Laurent. C'est sans compter les sacs de feuilles des villes et villages environnants.

Cet événement s'inscrivait dans la programmation Halloween à La Pocatière, qui se poursuit jusqu'au week-end prochain, avec à son apogée un défilé le samedi soir au centre-ville.

Une autre édition est prévue l'an prochain.