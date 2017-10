Longueuil: trois ans jour pour jour après le meurtre de Jenique Dalcourt, le coupable court toujours

Agence QMI 21-10-2017 | 16h20

Le 21 octobre 2014, Jenique Dalcourt, 23 ans, était battue à mort sur une piste cyclable du Vieux-Longueuil alors qu'elle rentrait du travail en soirée. Trois ans plus tard jour pour jour, ce crime demeure non résolu et, on le comprendra, affecte toujours ses proches.

La mère de la victime a encore confiance envers le Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL), qui mène l'enquête, et espère que le coupable sera identifié. «Je sais qu'ils n'ont pas une "job" facile», a dit Monique Dalcourt.

La police de Longueuil n'a pas voulu accorder d'entrevue à TVA Nouvelles, samedi, mais a confirmé que le dossier est actif et que des enquêteurs y travaillent encore.

À l'époque, un suspect avait été arrêté quelques jours après le meurtre, mais aucune accusation n'avait été portée.

Depuis, la piste cyclable du Vieux-Longueuil où s'est produit le drame, en soirée, est mieux éclairée après que des correctifs eurent été apportés.

Monique Dalcourt se bat devant les tribunaux pour être reconnue comme victime d'un acte criminel par Indemnisation des victimes d'actes criminels (IVAC). Elle est représentée par Me Marc Bellemare. Il y aura d'ailleurs une audience à cet effet devant le Tribunal administratif en février prochain.