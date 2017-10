Meurtre à Longueuil: témoin important à identifier

Agence QMI 17-10-2017 | 07h18

LONGUEUIL | Le Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL) a demandé l'aide du public, mardi matin, en publiant deux photos d'un témoin important dans le meurtre survenu, dimanche, à la sortie d'un restaurant Subway à Longueuil.

Le SPAL recherche un homme d'origine arabe de plus ou moins 25 ans. Il mesure 1,83 m (6 pi) et pèse 68 kg (150 lb). Il possède les cheveux longs foncés et ils étaient attachés en queue de cheval. Il portait un chandail à capuchon noir, un jeans bleu et un sac de sport noir.

Toute personne ayant de l'information concernant ce témoin ou toute autre information concernant ce crime est priée de composer le 450-463-7211 le plus rapidement possible. Toute information reçue sera traitée de façon confidentielle.