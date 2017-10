Il mange 20 livres de poutine en 10 minutes pour une bonne cause

Agence QMI 15-10-2017 | 15h14

TORONTO | Bien qu'il était l'un des plus petits concurrents à Toronto, un Américain à l'estomac solide est parvenu samedi à être couronné plus gros mangeur de poutine de l'année après avoir avalé - sans vomir - plus de 20 livres de frites et fromage nappés de sauce.

Carmen Cincotti, un mangeur professionnel d'East Windsor dans le New Jersey habitué des concours de mangeurs, a réalisé son exploit en à peine 10 minutes.

«Ce n'est qu'une autre journée au travail pour moi», a clamé le gagnant en entrevue avec le «Toronto Star».

«L'année dernière, je me sentais comme si j'étais pour tomber à terre et mourir. Cette année, je m'étais un peu mieux préparé. Je peux encore me tenir debout et marcher», a raconté M. Cincotti, qui a avalé près de cinq livres de poutine de plus que son plus proche rival.

Il faut dire qu'en 2016, Carmen Cincotti avait établi une nouvelle marque mondiale, jamais égalée depuis, en engloutissant 25,5 livres de poutine.

L'événement organisé par la chaîne ontarienne Smoke's Poutinerie a permis d'amasser 50 000 $ pour un organisme de charité qui vient en aide aux enfants handicapés.

Quant à l'Américain, il est reparti avec un prix de 3000 $, un trophée et beaucoup de frites à digérer.