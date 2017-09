Trois-Rivières: le Centre Le Havre se relève lentement

Patricia Hélie 27-09-2017 | 17h57

TROIS-RIVIÈRES | Quatre mois après l'incendie qui l'a ravagée, la maison de transition du Centre Le Havre de Trois-Rivières n'a toujours pas été démolie. Il fallait d'abord désamianter, avec les coûts supplémentaires et les délais que cela implique.

«Présentement, on sait que la première pelletée de terre ne se fera pas avant l'été prochain», a lancé mercredi le directeur général de l'organisme, Danny Lacroix.

Pour pallier l'absence des 23 lits partis en fumée, le centre d'urgence a fonctionné à 120 % tout l'été. On a même dû installer des tentes dans la cour arrière. «L'entrée est bloquée, la sortie est bloquée et ça s'engorge au milieu», a imagé Karine Dahan, de la Fondation du Centre Le Havre.

Pour tenter de revenir à la normale, on rénove l'ancien centre diocésain de Trois-Rivières, où on ouvrira un centre temporaire, explique M. Lacroix. «Il va y avoir 20 chambres. L'entrée progressive est prévue à la mi-octobre», a-t-il dit.

Les locaux ont été repeints, adaptés et meublés grâce aux dons et aux bénévoles.

Chaque année, le Centre Le Havre reçoit plus de 1000 demandes d'aide et parvient à répondre à près de 700. Cinquante-huit pour cent des personnes soutenues n'ont jamais eu recours à l'aide d'urgence, 82 % trouvent ensuite une solution permanente et seulement 4 % sont des itinérants chroniques.

L'organisme lance aussi une campagne de financement de 80 000 $. La première activité sera une guignolée, le 7 octobre. On recherche d'ailleurs des bénévoles pour récolter les dons.