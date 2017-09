Plus de 2000 $ d'amende pour avoir roulé à plus de 210 km/h

Agence QMI 08-09-2017 | 06h51

BLAINVILLE | Les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) ont intercepté, vendredi matin, une voiture sport de marque Mercedes qui roulait à plus de 210 km/h sur l'autoroute 640 est entre Rosemère et Blainville dans les Laurentides, ce qui lui vaut une contravention de plus de 2000 $.

Le conducteur s'est immobilisé vers 2 h 45 à la hauteur de Blainville, a indiqué Audrey-Ann Bilodeau, porte-parole de la SQ.

Les policiers ont détecté une odeur d'alcool, leur permettant de faire passer un test d'alcoolémie à l'homme d'une cinquantaine d'années et il a échoué. Son permis a été automatiquement saisi pour trois mois.

Sa contravention pour vitesse excessive lui sera plus dommageable alors qu'elle a accompagné 24 points d'inaptitude. En sachant qu'un conducteur voit son permis de conduire révoqué quand il atteint les 15 points d'inaptitudes.

Sa luxueuse voiture a été saisie sur le champ.