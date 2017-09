Un homme soupçonné d'exhibitionniste recherché à Laval

Agence QMI 07-09-2017 | 17h09

LAVAL | Un homme qui se serait masturbé dans un wagon de métro entre les stations Montmorency et Cartier, sur le territoire de Laval, est activement recherché par le Service de police de Laval.

L'incident, qui remonte au 14 mai dernier, s'est produit en matinée, vers 8 h 30, alors que la plaignante s'installait dans un wagon à la station Montmorency.

Selon les informations partagées par la police, la femme a remarqué l'homme qui se masturbait. Il se cachait le visage avec son manteau et a quitté précipitamment à la station Cartier quand elle a voulu le prendre en photo.

Le suspect est un homme noir âgé de plus ou moins 25-30 ans. Il mesure environ 1,78 m (5'10'') et est mince. Au moment des faits, il portait un pantalon gris, des espadrilles blanches et un manteau distinctif avec les lettres KS en blanc sur la manche.

Toute personne désirant communiquer de l'information concernant ce dossier, peut le faire confidentiellement via la Ligne-Info du Service de police de Laval en composant le 450 662-INFO (4636).