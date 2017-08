Trafic de stupéfiants à Mont-Joli: deux individus arrêtés

Agence QMI 25-08-2017 | 14h31

Un homme de Mont-Joli fait face à des lourdes accusations à la suite d'une importante opération policière. Il demeure incarcéré en attendant la suite des procédures.

Michaël Ouellet, 31 ans, a été accusé jeudi de trafic de méthamphétamine et de cannabis, de possession de stupéfiants dans le but d'en faire le trafic, de possession d'une arme à feu durant une interdiction et de bris de probation.

Un autre individu, âgé de 24 ans, également de Mont-Joli, a aussi été arrêté, mais remis en liberté sous promesse de comparaître.

Les policiers ont saisi 13 800 comprimés de méthamphétamine, d'importantes quantités de cannabis et de drogues de synthèse ainsi qu'un certain montant d'argent, six armes à feu et des objets volés.