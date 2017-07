Terrebonne: un véhicule fauche un poteau d'Hydro-Québec

Agence QMI 29-07-2017 | 06h10

TERREBONNE - Un automobiliste a perdu la maîtrise de son véhicule et a terminé sa course en fauchant un poteau d'Hydro-Québec, dans la nuit de vendredi à samedi, dans le secteur de La Plaine à Terrebonne.

L'accident est survenu vers 3 h 30, à l'intersection du rang Trait-Carré et du boulevard Laurier.

Selon Benoît Bilodeau, capitaine au service de police intermunicipal de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion, le véhicule aurait fauché un poteau d'Hydro-Québec avant de prendre feu.

À l'arrivée des premiers secours, les deux occupants étaient déjà sortis du véhicule.

Les victimes, un homme de 25 ans et une femme de 23 ans, ont été conduites dans un centre hospitalier. La vie du jeune homme serait en danger.

Des enquêteurs et des techniciens en scène de crime se sont rendus sur place pour rencontrer les témoins et reconstituer la scène afin d'en savoir plus sur les circonstances et les causes de l'accident.

Le boulevard Laurier a été fermé dans les deux directions, entre le chemin Gauthier et les limites nord de la ville de Terrebonne.