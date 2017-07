Une coroner recommande de mieux surveiller les conducteurs âgés

Agence QMI 25-07-2017 | 15h17

Près de deux ans après qu'un nonagénaire eut provoqué une collision mortelle alors qu'il roulait à contresens sur l'autoroute 30, à Châteauguay en Montérégie, la coroner qui a enquêté sur cette affaire recommande d'assurer une surveillance plus accrue des conducteurs âgés.

Dans son rapport, Me Stéphanie Gamache en arrive à conclusion que la mort de Michaël Lortie, 32 ans, et d'Arthur Thériault, 90 ans, en septembre 2015, était «évitable».

Le soir du 17 septembre, Arthur Thériault s'est aventuré à contresens sur l'autoroute 30 est. Si «quelques autres» automobilistes ont réussi à l'éviter, le nonagénaire a terminé sa course en heurtant de plein fouet la voiture de Michaël Lortie, 32 ans. Les deux hommes qui étaient seuls à bord de leur voiture sont morts sur le coup.

Le dernier rapport médical fourni par M. Thériault à la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) datait de novembre 2013 et ne faisait état d'aucun problème nécessitant des conditions particulières à sa conduite.

«Aucun problème cognitif ou psychiatrique n'a été rapporté par le médecin traitant de M. Thériault lors de la signature de ce rapport», souligne Me Stéphanie Gamache, ajoutant que l'homme avait aussi été examiné par un optométriste le 17 avril 2014 et qu'il n'y avait «aucune restriction concernant la conduite automobile entre le coucher et le lever du soleil».

Malgré tout, la coroner recommande à la SAAQ d'augmenter sa surveillance.

«Pour une meilleure protection de la vie humaine, je recommande à la SAAQ de déployer des efforts supplémentaires dans le but de raffiner ses moyens de dépistage des détenteurs de permis à risque médical dans le contexte du vieillissement de la population», écrit Me Gamache.

À l'heure actuelle, le Code de la sécurité routière permet à la SAAQ d'exiger un contrôle médical dès l'âge de 70 ans, mais, dans les faits, elle le fait seulement à 75 ans, à 80 ans, puis aux deux ans par la suite.

En 2016, la SAAQ a analysé 140 000 examens de conducteurs de 75 ans et plus. Du lot, seulement 1019 ont vu leur permis de conduire être révoqué.