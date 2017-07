Plus de 80% de la main d'oeuvre sera en vacances entre le 23 juillet et le 5 août - Vacances de la construction : 400M$ de chèques de vacances

Francis Halin 20-07-2017 | 08h41

Plus de 148 500 chèques de vacances ont été transmis aux travailleurs de la construction par la Commission de la construction du Québec (CCQ) cette année, a partagé l'organisation jeudi matin, à Montréal.

Des 400 M$ de dollars en vacances, plus du quart ont été versés à des travailleurs des régions de Laval, Laurentides et Lanaudière, soit 107 M$. La Montérégie s'est vue octroyer plus de 86 M$, vient ensuite la région de Québec avec 68 M$.

Notons qu'une grande partie des travaux de génie civil et de voirie ne seront pas en pause durant ces congés. Les travaux d'urgence, de réparation, d'entretien, de rénovation, comme certains chantiers scolaires, se poursuivront.

Danger sur les routes

Comme chaque année, la Sûreté du Québec demande aux vacanciers d'être prudents sur les routes puisqu'un nombre élevé de famille s'y retrouveront. La CCQ invite les vacanciers à la plus grande précaution et à la vigilance pour que tout le monde rentre au travail sain et sauf le 7 août prochain.

Rappelons que l'an dernier les heures travaillées dans l'industrie de la construction ont bondi de 3,3%, pour dépasser les 145 millions d'heures. L'an passé, l'industrie comptait plus de 153 700 travailleurs et 25 736 employeurs.