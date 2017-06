Une possible tornade a touché le secteur d'Hébertville. - Une maison complètement démolie au Saguenay

Dominique Lelièvre 18-06-2017 | 20h31

Un orage supercellulaire accompagné de vents violents a endommagé une douzaine de bâtiments à Hébertville, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Selon la Sûreté du Québec, une résidence a été lourdement endommagée sur la rue de l'Érablière dans la municipalité d'Hébertville, au sud-est du lac Saint-Jean. Plusieurs arbres se sont aussi cassés près du mont Lac-Vert, situé tout près.

Le chef de la caserne d'Hébertville-Station, Christian Côté, confirme que la résidence est «une perte totale.» Au total, une douzaine de bâtiments sont touchés et ont été légèrement endommagés.

Une toiture serait partie au vent et une remise aurait été couchée sur le sol, notamment.

Possible tornade

Environnement Canada ne confirme pas qu'une tornade s'est formée dans ce secteur, mais confirme qu'une supercellule orageuse se trouvait dans la région.

«Il y avait vraiment de la rotation dans cette cellule-là. Elle est demeurée intense assez longtemps. Tout au long de son passage, il semble y avoir des dégâts», mentionne Julie Deshaies, météorologue pour l'agence gouvernementale.

Environnement Canada procédera à une enquête dès demain par entrevues téléphoniques et pourrait également dépêcher des agents sur place pour faire une évaluation plus approfondie des dégâts et déterminer si une tornade en est responsable.