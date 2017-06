Trois personnes retrouvées sans vie dans un camping de Sainte-Brigitte-des-Saults

Agence QMI 12-06-2017 | 23h17

SAINTE-BRIGITTE-DES-SAULTS | C'était la consternation, lundi soir au camping naturiste Adam et Ève de Sainte-Brigitte-des-Saults, dans le Centre-du-Québec, où trois personnes ont été retrouvées sans vie plus tôt dans l'après-midi.

Denis Carpentier, 76 ans, aurait abattu son ancienne conjointe Suzanne Gareau et son nouvel ami avant de s'enlever la vie.

Plusieurs voisins appréciaient le nouveau compagnon de Mme Gareau, qui se prénomme Rodrigue, mais dont l'identité complète n'a pu être confirmée lundi soir.

«On le connaissait bien, dit un campeur. Il venait prendre une petite bière chez nous. Il (Rodrigue) s'asseyait avec moi et on jasait, on avait du fun. J'ai su ça aujourd'hui (lundi) et j'ai fait le saut.»

«Hier(dimanche), je l'ai vu repasser et ils avaient l'air amoureux tous les deux», a raconté un autre homme.

Il semble que les deux hommes étaient des amis de longue date. Plusieurs décrivent Denis Carpentier comme un homme jaloux, mais personne ne le croyait criminel.