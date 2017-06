Vaste opération contre la vitesse au volant

Agence QMI 10-06-2017 | 07h00

Les différents corps de police du Québec tiendront une opération de contrôle de la vitesse des automobilistes partout sur les routes de la province, jusqu'au 15 juin.

Dans ce qui est qualifié d'opération nationale concertée (ONC), la Sûreté du Québec (SQ), la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), l'Association des directeurs de police de Québec et l'ensemble des corps de police québécois tenteront de sensibiliser les usagers de la route à l'importance de respecter la limite de vitesse et aux dangers des excès de vitesse.

Pour sa part, la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) mène une nouvelle campagne sur le thème de la vitesse. Celle-ci vise à démontrer de façon immersive les effets physiques de la vitesse, notamment la distance de freinage et la force de l'impact.

Le déploiement de la campagne sur le terrain se fera pendant l'été 2017 dans plusieurs festivals du Québec.

Chaque année en moyenne, de 2012 à 2016, la vitesse était en cause pour 130 décès et 470 blessés graves. La vitesse demeure l'une des principales causes de collision au Québec.