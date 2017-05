Campagne de sensibilisation contre les sextos

Agence QMI 26-05-2017 | 07h21

QUÉBEC - Les services de police de Québec et Lévis, la Sûreté du Québec et la maison des jeunes «L'ouvre-boîte», ont lancé jeudi une campagne pour sensibiliser les plus jeunes aux lourdes conséquences que peut avoir l'échange d'images à caractère sexuel par téléphone.

La campagne de sensibilisation «Ton selfie ça ne regarde que toi» s'articule autour d'une capsule vidéo mettant en avant les lourdes conséquences, à la fois légales et sociales, que peut engendrer le «sextage», un phénomène grandissant chez les moins de 18 ans.

«Même si tu penses être en privé, une fois ta photo ou vidéo envoyée, elle ne t'appartient plus», peut-on entendre dans la vidéo.

Intimidation, chantage, extorsion, la vidéo montre comment il est facile de perdre le contrôle d'une photographie une fois envoyée. Elle met aussi en garde contre la possession d'images à caractères sexuels qui peut mener à des accusations de possession et distribution de pornographie juvénile.

La campagne est visible sur le site www.tonselfie.ca, elle sera diffusée sur les réseaux sociaux et présentée dans les écoles.