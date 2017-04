Inondations: des rivières préoccupantes en Mauricie

Agence QMI 30-04-2017 | 14h33

Les autorités sont préoccupées par les rivières Saint-Maurice et Croche, en Mauricie, qui sont sorties de leur lit, provoquant d'importantes inondations dans les municipalités environnantes.

«On a l'équivalent d'un hiver et demi qui est en train de fondre au nord de La Tuque, rapporte Sébastien Doire de la Sécurité publique. On a 150 % de couvert de neige et la fonte s'est déclenchée subitement avec les températures très chaudes qu'on a eues.»

Le niveau des eaux est toujours à la hausse à l'heure actuelle, mais les pluies annoncées risquent d'aggraver la situation.

La route 155, qui longe la rivière Saint-Maurice, est tout particulièrement sous surveillance. La Sécurité civile se coordonne avec le ministère des Transports pour déterminer ce qu'ils vont faire avec la circulation sur cet axe important alors que les eaux se rapprochent de plus en plus. Une maison a d'ailleurs dû être évacuée après que l'eau eut envahi son sous-sol.

Aussi, dans le secteur de La Tuque, la route 25 a été coupée par la crue des eaux qui a emporté une partie du chemin.

La Sécurité civile demande aux gens d'être très prudents d'ici mercredi, et «d'éviter d'aller sur l'eau à cause du courant qui va augmenter, d'éviter de mettre leurs embarcations sur l'eau», précise M. Doire. On leur conseille également d'être vigilants s'ils s'aventurent en forêt.