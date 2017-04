Ouvert et fermé en ce lundi de Pâques

17-04-2017 | 05h41

MONTRÉAL - Les personnes en congé se demandent peut-être ce qui est ouvert ou fermé, en ce lundi de Pâques. Voici quelques informations pour mieux organiser sa journée.

La majorité des commerces, centres commerciaux, épiceries ouvriront leurs portes.



Les dépanneurs, les pharmacies ainsi que les différentes succursales de la Société des alcools du Québec (SAQ) recevront les clients.



Les banques seront aussi accessibles dans leur vaste majorité.



Du côté de la Société de transport de Montréal, les autobus et le métro seront en fonction selon l'horaire des jours fériés.



Pas de livraison de courrier lundi et les bureaux de Postes Canada seront fermés.



À la Ville de Montréal, la plupart des bureaux seront fermés. Toutefois, plusieurs services sont maintenus, comme la collecte des déchets, des matières recyclables et des objets volumineux dans les arrondissements concernés.



Pour les activités familiales, le Planétarium, le Jardin botanique, le Biodôme et l'Insectarium de Montréal seront ouverts au public selon l'horaire habituel. Le musée Pointe-à-Callière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal, sera aussi ouvert.



Le complexe sportif Claude-Robillard sera fermé.

Pour ce qui est des piscines, centres sportifs, bibliothèques et lieux de diffusion culturelle, les citoyens sont invités à consulter l'horaire de leur arrondissement.