Duchesneau nommé inspecteur général de la Ville de Saint-Jérôme

13-03-2017 | 19h47

SAINT-JÉRÔME - L'ancien chef de police de la Ville de Montréal et ex-député Jacques Duchesneau a été nommé inspecteur général de la Ville de Saint-Jérôme et mènera une lutte à temps plein à la collusion et à la corruption.

L'administration du maire Stéphane Maher a annoncé les détails lundi après-midi en conférence de presse.

Jacques Duchesneau dirigera par le fait même le nouveau Bureau de l'intégrité professionnelle et administrative dont le mandat sera de surveiller l'octroi et la gestion des contrats publics ainsi que leur exécution. M. Duchesneau occupera également la fonction de directeur adjoint du service de police de Saint-Jérôme, duquel le Bureau de l'intégrité relèvera.

«Si vous vous faisiez voler votre voiture, vous aimeriez qu'on la récupère, a-t-il dit en entrevue à TVA Nouvelles. Et si les allégations sont à l'effet qu'on s'est fait voler des montants importants, je pense que c'est tout à fait normal qu'on prenne les mesures pour aller récupérer l'argent qui a été volé et aussi de prévenir dans les contrats futurs.»

Les contrats des 20 dernières années seront revus au peigne fin.

Récupérer l'argent

«Pour nous, évidemment, c'était la meilleure personne pour s'assurer que le bureau va se mettre en place et s'assurer qu'on va, évidemment, avoir un retour possible de récupérer de 10 à même 20 millions d'argent possible», a ajouté le maire, en faisant référence à M. Duchesneau.

La naissance de ce bureau anticorruption n'est pas étrangère aux révélations-chocs faites le mois dernier par Éric Frigon, ex-cadre de la ville, qui a révélé un système de partage bien rôdé qui aurait permis à quatre firmes de génie-conseil, dont Dessau, de se séparer les contrats.

Ce stratagème remontrait à l'époque où Marc Gascon était maire. Un système de collusion si bien établi que l'organisateur politique de l'ex-maire Gascon et urbaniste chez Dessau, Christian Côté, serait entré sans gêne dans le bureau d'Éric Frigon pour s'assurer que les contrats étaient bel et bien destinés à la firme, rapportait récemment le Journal de Montréal.

Le bureau d'intégrité disposera d'un budget de plus d'un million de dollars par année. Monsieur Duchesneau gagnera, lui, un salaire annuel de 123 000 $. Il entrera en fonction dès mardi.