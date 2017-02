La rivière Bécancour sort de son lit

27-02-2017 | 17h16

Les équipes de la Garde côtière sont à pied d'œuvre dans la région de Bécancour, alors que cette ville du Centre-du-Québec est en état d'alerte préventive depuis lundi matin.

La rivière est sortie de son lit en plusieurs endroits et les autorités municipales affirment être prêtes à procéder à des évacuations, si nécessaire. Pour l'instant, les résidents ne sont pas touchés.

«Nos sacs de sable sont déjà prêts et notre équipe pour l'évacuation d'urgence sera en mesure de bouger rapidement», indique le chef du service incendie local.

Le brise-glace de la Garde côtière est mis à contribution afin de libérer les eaux de la rivière coincées par la glace. Si tout va pour le mieux, celle-ci devrait être entraînée par le courant vers le fleuve Saint-Laurent.

«On se prépare en fonction de l'hébergement. On est organisé au cas où des gens auraient besoin d'être hébergés à l'extérieur, assure le maire de Bécancour, Jean-Guy Dubois. On a aussi un bon service de communication et tous les services de la ville sont impliqués pour s'assurer que les citoyens vont être bien protégés.»

De plus, la municipalité a annoncé la fermeture de la rue du Danube en début d'après-midi.

La situation pourrait toutefois se corser à la suite de la rupture des glaces à la hauteur de Daveluyville. Cela pourrait menacer le secteur de Bécancour, puisqu'un endroit sur la rivière est trop étroit pour permettre l'accès du brise-glace.

Les autorités surveilleront si la glace peut poursuivre sa trajectoire ou si un embâcle se formera, augmentant les risques d'inondations.

Même s'ils s'exposent à une contravention de 170 $, cela n'a pas empêché certains automobilistes de s'y aventurer. L'un d'entre eux a dû être secouru par les pompiers de Bécancour parce que son véhicule est resté coincé au milieu du chemin inondé.

