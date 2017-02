Le maire Coderre a inauguré la Maison de Montréal à Shanghai

19-02-2017 | 19h04

Le maire de Montréal Denis Coderre est de retour au pays après un bref séjour en Chine où il a inauguré la Maison de Montréal à Shanghai.

Cette initiative de l'Université du Québec à Montréal et de l'Université Normale de Shanghai, servira notamment à favoriser l'enseignement du français dans cette métropole chinoise et les échanges académiques entre des universitaires de Shanghai et de Montréal.

Le maire Coderre a également profité de son voyage de trois jours pour rencontrer le maire de Shanghai Ying Yong. Cet entretien a permis de conclure un accord de collaboration entre Tourisme Montréal et la Commission du tourisme de Shanghai, pour faciliter le tourisme entre les deux villes.

Cette visite du maire avait aussi pour but de souligner le vol inaugural de la liaison aérienne directe d'Air Canada entre Montréal et Shanghai.

«Cette nouvelle liaison aérienne, dont j'avais fait la promotion lors de mon voyage en Chine à l'automne 2015, contribuera à favoriser la synergie entre nos deux métropoles. En outre, ces vols quotidiens seront un formidable tremplin pour renforcer nos relations, et ce, dans plusieurs secteurs, notamment le développement des affaires, la culture, le tourisme, l'éducation, les sciences et la technologie», a mentionné le maire de Montréal dans un communiqué, dimanche.