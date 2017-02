Troisième lien: Lessard veut mesurer l'impact du SRB

Marc-André Gagnon 16-02-2017 | 16h36

QUÉBEC - Avant d'aller plus loin avec le projet de 3e lien entre Québec et Lévis, Laurent Lessard veut savoir combien de citoyens pourraient abandonner leur voiture au profit du Système rapide par bus (SRB).

«Combien d'usagers vont laisser leur voiture à la maison pour prendre le service», a soulevé en chambre le ministre des Transports, en accusant la Coalition avenir Québec de vouloir réaliser le projet de 3e lien «n'importe où» et sans calculs préalables.

Talonné par les députés caquistes Éric Caire et François Paradis, le ministre Lessard a appelé au calme, en rappelant que le gouvernement et les maires de Québec et Lévis sont déjà à table afin de soulager la congestion routière.

«On a décidé de faire un bureau politique ensemble. [...] On s'est donné une structure», s'est félicité M. Lessard, qui promet de dévoiler bientôt de nouvelles données sur le trafic routier entre les deux rives.

Au lieu d'un simple comité sur la mobilité, la CAQ réclame qu'un bureau de projet entièrement dédié au 3e lien soit mis sur pied, comme c'est le cas pour le SRB. La CAQ souhaite que le gouvernement prévoie, dès le prochain budget, la somme nécessaire à la création d'un tel bureau.

Un projet: le SRB

Alors que les libéraux s'étaient engagés pendant la dernière campagne électorale à évaluer la faisabilité du projet de 3e lien, le gouvernement n'a finalement livré qu'une étude «à rabais» à la population qui le réclame, a déploré Éric Caire.

«Tous ces beaux discours selon lesquels les libéraux étaient enfin sensibilisés à la réalité des automobilistes de la région, ce n'était que du vent, a déclaré M. Caire. Le véritable objectif de Philippe Couillard, c'est que les gens de Québec abandonnent leur voiture.»

«On est ouverts à solutionner les problèmes de congestion de Lévis sur Québec, et vice versa, a assuré en chambre le ministre des Transports. La fluidité, ça a un coût. Donc, la ponctualité, arriver au travail, la qualité de vie. [...] Nous, on a un projet: SRB, Service rapide par bus pour les deux rives. C'est quoi le projet de la CAQ?»

