STM: les trains Azur seront modifiés

30-01-2017

MONTRÉAL - La Société de transport de Montréal (STM) installera un mécanisme afin de protéger la pièce des trains Azur qui avait causé l'important arrêt de service sur la ligne orange ce mois-ci.

«Un mécanisme de retenue préventif sera installé sur la table des frotteurs négatifs» des trains Azur a annoncé la STM, en confirmant lundi qu'elle avait aussi demandé au fabricant, le consortium Bombardier-Alstom, de l'ajouter sur les prochains trains qui lui seront livrés.

Rappelons que la STM possède actuellement 14 trains et doit en recevoir 16 autres d'ici la fin de l'année.



Le 14 janvier dernier, le bris d'un frotteur négatif d'un train Azur, ce «ski» qui permet d'alimenter le véhicule en électricité, avait causé d'importants dommages sur la voie, provoquant un arrêt de service d'une dizaine d'heures.

Tous les trains Azur avaient d'ailleurs été retirés temporairement. Ils sont remis en circulation de manière progressive depuis samedi.

L'enquête ayant confirmé que c'est une mauvaise interaction entre les trains et les équipements de voie qui a brisé ce frotteur, la STM a donc décidé de remplacer les frotteurs plus souvent sur les anciens trains (MR-73) comme sur les nouveaux (Azur) en plus d'y installer ce dispositif.

