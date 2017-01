Métro: les voitures Azur retirées de la circulation

Camille Gaïor 16-01-2017 | 11h14

MONTRÉAL - Moins d'un an après le début de leur mise en service, les 12 trains Azur du métro de Montréal ont été retirés de la circulation par la Société de transport de Montréal le temps qu'elle trouve la cause de la panne de samedi.

«Le frotteur [qui permet de rester en contact avec le rail] du train Azur était brisé et c'est ce qui a endommagé fortement des équipements de signalement à la station du Collège», a indiqué Luc Tremblay, directeur général de la STM.

Samedi en milieu d'après-midi, la ligne orange a été paralysée entre les stations Côte-Vertu et Lionel-Groulx durant plusieurs heures. En soirée, l'interruption a été réduite à la portion comprise entre les stations Côte-Vertu et Plamondon, le service normal n'a repris que dimanche matin.

Selon les premiers éléments de l'enquête, les frotteurs des trains MR-73 étaient aussi endommagés, mais c'est au moment du passage d'un train Azur que les équipements sur la voie ont été brisés.

Les MR-73 qui circulaient samedi ont tous été inspectés et ont été remis en service, a assuré la STM, qui refuse de parler d'un problème de fabrication.

«On sait qu'il y a une interaction suspecte entre les rails et les frotteurs et on va installer des caméras sous les trains pour filmer en service et identifier ce nouveau phénomène», a poursuivi M. Tremblay.

Selon la STM, les frotteurs sont inspectés tous les deux mois.