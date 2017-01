11-01-2017 | 09h46

Une municipalité du Bas-Saint-Laurent a demandé un test d'ADN sur des couches souillées et abandonnées sur le bord de la route, dans le but de retrouver la personne qui en dispose sans se soucier du voisinage depuis six mois.

Le manège a commencé en juillet dernier. «On voyait des tapons blancs de chaque bord du chemin», souligne Jocelyne Boucher, qui demeure non loin de l'endroit où la ou les personnes laissent ses déchets indésirables.

