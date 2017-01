35 000 demeures toujours privés d'électricité

05-01-2017 | 12h36

MONTRÉAL - Tout près de 35 000 clients d'Hydro-Québec demeurent privés d'électricité, tôt jeudi matin, en raison du verglas et des rafales de vent qui ont mis à mal le réseau de distribution de la compagnie d'État.

La région des Laurentides est la plus touchée avec près de 24 400 pannes. Suivent l'Outaouais (3 000 pannes), Lanaudière (2950 pannes) et la Montérégie (2400 pannes).

Au plus fort des interruptions de services, ce sont près de 62 000 foyers qui devaient se passer d'électricité, mercredi soir.

Hydro-Québec avait alors indiqué avoir déployé plus de 300 équipes pour tenter de réparer les dégâts infligés par Mère Nature le plus rapidement possible. Leur travail était toutefois compliqué par les conditions climatiques, les accumulations de neige et la difficulté d'accéder à certains sites plus reculés.

Les forts vents qui balaient le sud et le centre du Québec, avec des rafales atteignant les 70 km/h, devraient s'affaiblir au cours de la journée de jeudi, a précisé Environnement Canada.