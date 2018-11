Maternelle 4 ans: l'opposition accuse le gouvernement Legault d'être déconnecté des Québécois

Pascal Dugas Bourdon 29-11-2018 | 09h37

QUÉBEC | Le Parti libéral et le Parti québécois accusent le gouvernement Legault de vouloir imposer la maternelle 4 ans dans toutes les écoles du Québec alors que la population ne l'a pas demandé, plaident-ils.

«Le ministre de l'Éducation dit qu'il ne veut pas agir comme un bulldozer ni un rouleau compresseur. Pourtant, il n'écoute pas son réseau, il n'écoute même pas les centrales syndicales, les commissions scolaires [ni] les chercheurs dans ce domaine [...]», a déploré la porte-parole libérale en matière d'éducation, Marwah Rizqy, lors de la période de questions, jeudi.

«Comment le ministre de l'Éducation veut être proche du peuple lorsqu'il n'écoute pas son propre réseau qui lui dit clairement que les maternelles 4 ans, c'est irréaliste», a-t-elle ajouté.

«Obsession»

Son de cloche similaire au Parti québécois, qui affirme même que M. Legault fait des maternelles 4 ans une «obsession».

«On ne comprend pas sur le fond pourquoi M. Legault ne vise pas plutôt le réseau des CPE qui existe déjà, qui est un joyau au Québec, qui a fait ses preuves», a indiqué la porte-parole péquiste Véronique Hivon, à l'entrée de son caucus, jeudi.

«Les maternelles 4 ans, c'est un projet qui est ni souhaitable ni souhaité ni réalisable», croit-elle.

Selon elle, l'argument de M. Legault voulant que la prématernelle permet un dépistage précoce des difficultés scolaires «ne tient pas la route», puisque les CPE permettent de le faire dès l'âge de 18 mois.

«Défaitiste»

En guise de réplique, le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, a accusé les oppositions de tenir un «discours défaitiste».

«Oui, on est capables au Québec de se donner des institutions. Bien oui, on est capables de bâtir des écoles quand on en a besoin. On est capables de former des professionnels, de former des enseignants, de mettre en place le meilleur réseau qui soit pour venir en aide à nos jeunes», a-t-il répondu, au Salon bleu.

M. Roberge a cependant admis que certains acteurs du réseau «veulent résister contre le changement», mais il semble avoir bon espoir de savoir les convaincre.