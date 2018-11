« Les libéraux ont vendu Rona », déplore la députée péquiste Catherine Fournier - Fermetures de magasins Rona : les libéraux pointés du doigt

Marc-André Gagnon 05-11-2018 | 11h39

L'opposition péquiste pointe les libéraux du doigt à la suite des fermetures de plusieurs magasins Rona annoncées lundi matin par le géant américain Lowe's.

« C'est ce qui arrive quand on ne protège pas les sièges sociaux. Les libéraux ont vendu Rona », a réagi la députée de Marie-Victorin et porte-parole péquiste en matière d'Économie, Catherine Fournier.

Du même coup, sur son fil Twitter, elle a invité la CAQ à s'engager à « présenter rapidement un vrai plan pour garder les fleurons du Québec Inc ».

Parmi les 31 fermetures de magasins Rona annoncées au Canada, on en retrouve neuf au Québec, dont plusieurs dans des circonscriptions caquistes, dont Châteauguay, Saint-Jean-sur-Richelieu, Granby, Beauce-Nord et L'Assomption. Ce dernier comté est représenté par le premier ministre François Legault.

« Si M. Legault veut donner une véritable impulsion à sa volonté de faire du Québec un Québec plus entrepreneurial, plus nationaliste, il a là l'opportunité de lancer un signal fort, parce que lui est directement touché par une fermeture dans sa circonscription », a indiqué à ce sujet le leader parlementaire péquiste et député de René-Lévesque, Martin Ouellet.

« Une grave erreur »

Son ex-collègue de Rousseau défait le 1er octobre dernier, Nicolas Marceau, a lui aussi déploré la mauvaise nouvelle annoncée par Lowe's, qui a mis la main sur Rona pour 3,2 G$ en février 2016.

« Quand on se contrefout des travailleurs, des fournisseurs et du Québec, ça donne des décisions comme celle annoncée par Lowe's ce matin. Laisser Lowe's acheter Rona était une grave erreur dont on subira longtemps les conséquences », a réagi sur Twitter l'ex-ministre des Finances péquiste.

Le Parti québécois s'était vivement opposé à l'époque à la transaction conclue avec l'accord de la Caisse de dépôt et placement du Québec.

L'ex-ministre Dominique Anglade avait alors laissé entendre qu'il s'agissait d'une transaction bénéfique pour le Québec.

Interpelée par notre Bureau parlementaire, l'aile parlementaire libérale a fait savoir qu'il n'y aurait aucun commentaire sur ce dossier.

Le gouvernement caquiste devrait réagir plus tard aujourd'hui, par la voix de son ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbond.