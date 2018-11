Le gouvernement Legault hérite d'un magot libéral de 3 milliards

Charles Lecavalier 02-11-2018 | 16h46

Le gouvernement Legault a hérité d'un surplus budgétaire de 3 milliards $, qui pourrait être redonné aux familles et aux aînés en difficulté sous forme d'allégements fiscaux.

«La mise à jour sera l'opportunité de donner une évaluation précise de la situation économique, et si possible, d'utiliser une certaine marge de manoeuvre pour redonner de l'argent aux Québécois», a indiqué le ministre des Finances Éric Girard, qui s'est prêté pour la première fois vendredi à l'exercice de dévoilement du rapport mensuel des opérations financières de l'État québécois.

Dans le rapport préélectoral, le ministère des Finances prévoyait boucler l'année avec un équilibre budgétaire en pigeant 600 M$ dans la réserve de stabilisation. La réalité est beaucoup plus rose. En août seulement, Québec a dégagé 1,6 milliard de surplus. Pour les cinq premiers mois, le coussin est de 3 milliards.

M. Girard est toutefois «de nature prudente». Il prévoit un léger ralentissement économique pour la fin de l'année financière, et une création d'emploi qui va se poursuivre «à un rythme moins soutenu à cause du taux de chômage très faible» et de la pénurie d'emploi. «Je n'anticipe pas que le 3 milliards soit là dans 12 mois», a-t-il dit.