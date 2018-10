Cabinet Legault: Simon Jolin-Barrette responsable de l'Immigration et de la laïcité

Geneviève Lajoie 18-10-2018 | 17h52

Simon Jolin-Barrette, un avocat de 31 ans, devient l'homme fort du gouvernement Legault. C'est lui qui devra faire atterrir les dossiers controversés de l'immigration et de la laïcité.

À titre de ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, il aura la lourde tâche de piloter la diminution des seuils d'immigration et de défendre les fameux tests que la CAQ compte imposer aux nouveaux arrivants. Plus encore, le député de Borduas sera le chef d'orchestre du calendrier législatif, à titre de leader parlementaire du gouvernement.

François Legault, qui a dévoilé jeudi un Conseil des ministres paritaire de 26 membres, a choisi Geneviève Guilbault pour le seconder comme vice-première ministre. L'élue de Louis-Hébert à Québec chapeautera également le ministère de la Sécurité publique. La jeune femme de 35 ans sera également responsable de la région de la Capitale nationale.

Parlementaire efficace dans l'opposition, Jean-François Roberge dirigera le ministère de l'Éducation. Enseignant de formation, M. Roberge pourra compter sur la triple médaillée olympique Isabelle Charest comme ministre déléguée à l'Éducation.

La gestionnaire Danielle McCann obtient le ministère de la Santé. De gros défis attendent la gestionnaire d'expérience, comme les négociations avec les médecins spécialistes, qui s'annoncent ardues. La CAQ a promis de geler leur salaire dès son arrivée au pouvoir.

Aux premières loges lors du lancement de la CAQ, le neuropédiatre Lionel Carmant agira comme ministre délégué aux Services sociaux.

L'équipe économique

Sans surprise, le trio économique du nouveau gouvernement caquiste est formé de Christian Dubé au Trésor, Éric Girard aux Finances et Pierre Fitzgibbon à l'Économie. La nouvelle députée de Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx, complète l'équipe comme ministre déléguée au Développement économique régional.

François Legault a émis le souhait que les délégations à l'étranger deviennent de véritables antennes d'Investissement Québec, le bras financier du gouvernement. Pour assumer le poste de ministre des Relations internationales, qui prendra donc une tangente économique, François Legault mise sur Nadine Girault, une gestionnaire de haut niveau qui siégeait jusqu'à tout récemment au conseil d'administration d'IQ.

Sonia Lebel hérite du ministère de la Justice. L'ancienne procureure en chef de la Commission Charbonneau sera également responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie, de même que de la Condition féminine.

Marguerite Blais reprend là où elle a laissé en 2012. L'ex-libérale redevient ministre responsable des Aînés et des Proches aidants.

Le vétéran et ex-adéquiste François Bonnardel accède au Saint-des-Saints. Il chapeautera l'hasardeux ministère des Transports. Il sera également responsable de la région de l'Estrie.

Malgré une majorité écrasante, la CAQ n'a que deux élus à Montréal. L'ex-mairesse de l'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Chantale Rouleau, se devait d'avoir un poste au sein du cabinet Legault. Elle devient ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole.

L'ancien bras droit du maire de Québec, Jonatan Julien, qui avait claqué la porte de l'Équipe Labeaume au printemps dernier, devient ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles.

La CAQ tiendra son premier conseil des ministres immédiatement après son dévoilement.

Voici la liste des membres du conseil des ministres de François Legault

François Legault

Premier ministre

Responsable des dossiers jeunesse

Responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise

Geneviève Guilbault

Vice-première ministre

Ministre de la Sécurité publique

Ministre responsable de la Capitale-Nationale

Jean-François Roberge

Ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

Isabelle Charest

Ministre déléguée à l'Éducation

Pierre Fitzgibbon

Ministre de l'Économie et de l'Innovation

Ministre responsable de Lanaudière

Marie-Ève Proulx

Ministre déléguée au Développement économique régional,

Ministre responsable de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Eric Girard

Ministre des Finances

Ministre responsable de Laval

Danielle McCann

Ministre de la Santé et des Services sociaux

Lionel Carmant

Ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Marguerite Blais

Ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Christian Dubé

Ministre responsable de l'Administration gouvernementale et président du Conseil du trésor

Ministre responsable de la Montérégie

Sonia LeBel

Ministre de la Justice

Ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne

Ministre responsable de la Condition féminine

François Bonnardel

Ministre des Transports

Ministre responsable de l'Estrie

Chantal Rouleau

Ministre déléguée aux Transports

Ministre responsable de la Métropole

Ministre responsable de Montréal

Jonatan Julien

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Ministre responsable de la Côte-Nord

Nadine Girault

Ministre des Relations internationales et de la Francophonie

Simon Jolin-Barrette

Ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion

Leader parlementaire

MarieChantal Chassé

Ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Mathieu Lacombe

Ministre de la Famille

Ministre responsable de l'Outaouais

Nathalie Roy

Ministre de la Culture et des Communications

Ministre responsable de la Langue française

Jean Boulet

Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Ministre responsable de la Mauricie

Andrée Laforest

Ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean

André Lamontagne

Ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Ministre responsable du Centre-du-Québec

Caroline Proulx

Ministre du Tourisme

Éric Caire

Ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale

Sylvie D'Amours

Ministre responsable des Affaires autochtones

Ministre responsable des Laurentides

Pierre Dufour