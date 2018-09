Passage d'une tornade: tous les chefs font un détour par Gatineau

Patrick Bellerose 22-09-2018 | 09h15

Philippe Couillard, Jean-François Lisée, François Legault et Manon Massé ont dévié de leur plan de campagne électorale samedi pour se rendre à Gatineau, afin de constater les dégâts laissés par le passage d'une tornade hier.

Alors que le premier ministre libéral sortant Philippe Couillard s'est rendu seul en Outaouais, sans les médias qui suivent sa campagne électorale, les trois chefs d'opposition ont invité leurs caravanes de journalistes à les suivre sur les lieux du sinistre.



Ainsi, huit autobus d'employés politiques et de médias débarqueront dans les rues touchées par la tornade.



«Je me suis posé la question : si on n'était pas en campagne électorale, qu'est-ce que je ferais ? Quand il y a eu des inondations, j'y suis allé comme chef de l'opposition. Quand il y a eu la canicule, je suis intervenu dans la canicule. Alors, je me suis dit, je vais faire ce que je ferais si on n'était pas en campagne électorale», a expliqué le chef péquiste Jean-François Lisée samedi matin.



Il affirme avoir consulté le maire de Gatineau, Maxime Pedneau-Jobin, au préalable pour s'assurer que sa présence ne nuirait pas à l'intervention des autorités. «Il nous a dit qu'il n'y a aucun problème», assure M. Lisée. «Comme chef de l'opposition officielle, comme chef de parti, je trouve que ma place est là ce matin», a-t-il ajouté.



Le chef caquiste François Legault s'est également entretenu avec M. Pedneau-Jobin avant de modifier son horaire samedi.



M. Lisée a justifié ce changement d'horaire par la nécessité d'observer les effets des dérèglements climatiques, qui sont appelés à s'intensifier.