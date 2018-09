Épicerie à 75 $: il faut regarder les spéciaux, dit Couillard

Charles Lecavalier 21-09-2018 | 07h51

Philippe Couillard et persiste et signe. Il estime qu'il est possible de nourrir une famille d'un adulte et deux enfants avec 75 $ en courant les rabais dans les magasins.

«Tu dois regarder tous les circulaires. Tu vas magasiner uniquement ce qui est en vente [...] C'est sans arrêt, c'est quasiment un job à temps plein», a affirmé le chef libéral vendredi lors d'une entrevue au micro de Paul Arcand au 98,5 FM.

M. Couillard souligne par exemple que les gens qui vivent avec ce budget n'achètent pas des pains à 5 $, mais des pains à 3 $. Il a également donné l'exemple d'un morceau de porc au rabais. «Tu le fais cuire le premier soir, tu fais un rôti de porc. Ensuite, tu fais du macaroni avec du porc dedans. Ensuite, tu fais un genre de pâté chinois avec. Et après, tu fais des sandwichs pour les enfants avec», a dit M. Couillard.

«Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que c'est nécessairement bon pour la santé? Non. Mais de dire que ce n'est pas faisable, malheureusement, pendant qu'on se parle, il y a du monde, aujourd'hui, qui vont vivre avec ça», a-t-il dit.

La veille, interrogé sur les ondes d'Énergie pour savoir s'il était possible de nourrir un adulte et deux ados pour moins de 75 $ par semaine, le premier ministre a indiqué que c'était « faisable » et a ainsi suscité tout un débat sur les réseaux sociaux. «Je penserais que oui. Par contre, les menus ne seront pas très variés et on sera pas mal sur le végétal», a dit le chef libéral.

Les nutritionnistes consultés par Le Journal estiment toutefois que cette proposition est irréaliste. Il coûterait près de 190 $ par semaine pour nourrir correctement un adulte et deux enfants, selon le Dispensaire diététique de Montréal. Une facture 2,5 fois plus élevée que celle de 75 $ évoquée par M. Couillard.

M. Couillard affirme qu'il connaît une mère monoparentale qui a trois emplois et deux enfants à la maison et qui doit vivre avec un budget épicerie de 75 $. «Je connais du monde, du vrai monde, à qui je parle, avec des vrais enfants, qui malheureusement, avec les circonstances de leur vie, vivent avec ce budget», a-t-il dit à l'animateur.