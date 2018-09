Des candidats lisent tout haut des messages haineux qu'ils ont reçus

TVA Nouvelles 18-09-2018 | 10h35

Quatre candidats des principaux partis du Québec font fi de la partisanerie en participant à une campagne visant à lutter, entre autres, contre l'intimidation sur les réseaux sociaux.

Dans une capsule d'un peu plus de 4 minutes dévoilée ce matin, Jean-François Roberge (CAQ), Catherine Fournier (PQ), Gabriel Nadeau-Dubois (QS) et Monsef Derraji (PLQ) partagent entre eux de vrais messages haineux qu'ils ont reçus. Ils répondent ainsi à l'appel lancé par la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais qui souhaite, avec cette initiative, promouvoir les «relations cordiales et respectueuses dans l'espace public».

Allant de «Ouf! Ça sent le crosseur ici!» jusqu'à «C'est sûr que t'as couché avec quelqu'un pour réussir à te rendre là», les messages lus à haute voix par les quatre politiciens qui ont accepté de se prêter au jeu font parfois sourciller. Leurs opposants doivent par la suite proposer une réponse positive pour faire comprendre «que la méchanceté n'a pas sa place».

«Nous devons montrer l'exemple aux plus jeunes qui nous regardent et les encourager à faire preuve de bienveillance, notamment sur les plateformes sociales en ligne, a affirmé Jasmin Roy, président de la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais, par voie de communiqué. On demande aux jeunes de cesser les actes d'intimidation dans les écoles, nous avons le devoir d'être des modèles positifs.»

Dans le cadre de cette campagne, une autre capsule mettant en vedette des humoristes et des influenceurs connus a également été diffusée en reprenant le même concept.