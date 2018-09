Legault demande à Couillard de cesser de se cacher derrière ses «goons»

02-09-2018 | 12h19

VAUDREUIL | François Legault met au défi Philippe Couillard de reprendre à son compte les attaques de ses «goons» et croit que le chef libéral ne peut plus prétendre qu'il fait de la politique proprement.

«Il envoie ses goons faire le travail, mais il n'est pas fier de le dire lui-même», a lancé le chef caquiste dimanche lors d'un point de presse en Montérégie.

M. Legault réagissait à la dernière attaque en date du Parti libéral. Le député libéral Marc Tanguay a affirmé que la CAQ a tenté d'intimidé l'UPAC pour que le corps policier n'enquête pas sur Éric Caire, qui a obtenu puis remboursé un prêt d'un maire de sa circonscription.

«Là ce que je comprends, c'est que Philippe Couillard veut faire une campagne négative, il veut faire une campagne sale. Il envoie ses goons faire le travail. Qu'il commence par prendre les dossiers en main. S'il manque des informations concernant Éric Carie, qu'il le dise lui-même», a lancé M. Legault.

M. Legault a fait l'objet d'une série d'attaques de la part d'élus ou de candidats libéraux. Christine St-Pierre et Marwa Rizqy l'ont accusé d'être sexiste et l'ont comparé à Trump. Gaétan Barrette et Marc Tanguay s'en sont pris à son jugement. À la suite de ces salves, François Legault estime que le chef libéral mène une campagne propre de façade.