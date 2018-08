Rare front commun politique pour la gestion de l'offre

Francis Halin 31-08-2018 | 08h43

LONGUEUIL | En pleine campagne électorale, les quatre partis de l'Assemblée nationale du Québec laissent tomber leurs gants pour défendre ensemble la gestion de l'offre menacée à l'approche d'une entente de l'ALÉNA.

Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, la porte-parole de la Coalition avenir Québec en matière d'agriculture, de pêcheries et d'alimentation, Sylvie D'Amours, et la porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, ont appuyé le président général de l'UPA et porte-parole du Mouvement pour la gestion de l'offre Marcel Groleau lors d'une conférence de presse extraordinaire à ses bureaux de Longueuil.

Seul le chef caquiste François Legault n'est pas présent. «Le gouvernement canadien doit protéger intégralement la gestion de l'offre», plaident-ils.

Le système de gestion de l'offre permet aux producteurs d'ici d'avoir un prix stable pour leurs récoltes.

Selon le professeur du département d'économie agroalimentaire et des sciences de la consommation à l'Université Laval Maurice Doyon, Ottawa pourrait ouvrir son marché sans toucher au système de gestion de l'offre.

«C'est sûr qu'il va falloir leur donner quelque chose. Trump en a fait un trop gros plat pour qu'il n'ait rien sur la gestion de l'offre», dit-il.

Offensive québécoise

Vendredi matin, des publicités du Mouvement pour la gestion de l'offre, publiées dans les journaux québécois, présentaient une pinte de lait, un poulet et un oeuf avec des cheveux comme deux du président américain Donald Trump pour attirer l'attention de la population sur cet enjeu.

Rappelons que c'est le chef du Parti québécois Jean-François Lisée qui a proposé de signer une déclaration commune pour envoyer un message clair à Justin Trudeau, une idée que le premier ministre du Québec Philippe Couillard a d'abord rejetée avant de changer son fusil d'épaule.