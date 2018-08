Comparaison de Legault avec Trump : Couillard doit «désavouer» sa ministre, dit Lisée

Agence QMI 27-08-2018 | 09h56

TERREBONNE - Philippe Couillard devrait «désavouer» sa ministre Christine St-Pierre pour avoir comparé le chef caquiste François Legault à Donald Trump, estime Jean-François Lisée.



«Je pense que Philippe Couillard devrait désavouer sa ministre [Christine St-Pierre] et sa candidate vedette [Marwah Rizqy] et dire que ce n'est pas comme ça qu'on va mener la campagne électorale», a indiqué le chef du PQ, lundi matin, lors d'une conférence de presse sur la mobilité à Montréal.



«Donald Trump, c'est quelqu'un qui est présentement accusé d'agression sexuelle par 19 femmes aux États-Unis. C'est quelqu'un dont on sait qu'il tient des propos misogynes», a également dit M. Lisée.



Il croit donc que de comparer les deux hommes est «odieux».