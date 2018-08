La position de QS a le mérite d'être «claire», mais témoigne d'une «méconnaissance crasse» de la réalité régionale, dit-il - Éric Caire «rend hommage» à Québec solidaire sur le 3e lien

26-08-2018 | 10h49

Au lendemain des attaques de Québec solidaire (QS) qui a qualifié d'idée «du 20e siècle» le projet de troisième lien cher à la CAQ, Éric Caire dit « rendre hommage» à QS pour sa position «qui a l'avantage d'être claire». La proposition de QS témoigne néanmoins «d'une méconnaissance crasse» de la région, ajoute-t-il au détour.

«Je vais rendre hommage à Québec solidaire, moi, ce matin, parce que leur proposition a l'avantage d'être claire : Québec solidaire est contre le 3e lien, la CAQ est pour le 3e lien, et maintenant j'invite le Parti libéral et le Parti québécois à arrêter de jouer dans le flou existentiel pis de nous donner l'heure juste», a déclaré le député caquiste sortant, questionné par un journaliste en marge du premier caucus des 13 candidats régionaux (Québec et Lévis) à l'Auberge Saint-Antoine, dimanche matin.

«Est-ce que c'est courageux? Est-ce que c'est suicidaire? Ça, je ne le sais pas», a-t-il ensuite affirmé concernant la position du parti de Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois sur cet important enjeu régional.

«Ça témoigne à mon avis d'une méconnaissance crasse des besoins de la région de Québec», a aussitôt enchaîné Éric Caire.

«Maintenant, on peut avoir des opinions divergentes là-dessus. Mais, je reconnais : c'est clair, c'est net, c'est précis. Pas de 3e lien avec Québec solidaire, un 3e lien avec la CAQ, et quelque chose entre les deux avec le Parti québécois et le Parti libéral», a-t-il conclu.