Pierre Paradis est réintégré au PLQ, mais ne se représentera pas comme candidat aux élections

Agence QMI 16-08-2018 | 11h10

Pierre Paradis, député de Brome-Missisquoi, sera réintégré au sein du Parti libéral du Québec pour la fin de son mandat, mais il ne sera pas candidat à l'élection du 1er octobre prochain.

Pierre Paradis avait été expulsé du caucus libéral après des accusations d'inconduites sexuelles desquelles il a été blanchi.

Le député avait comme souhait de terminer sa carrière avec les libéraux, une option qui ne faisait pas l'unanimité auprès des autres députés.

La décision du premier ministre Philippe Couillard de le réintégrer se serait précipitée mercredi.

Pierre Paradis avait aussi défrayé les manchettes en juin dernier lorsque la Commissaire à l'éthique lui avait reproché de payer l'hébergement de sa fille et de son gendre à Québec avec l'argent des contribuables. Les élus l'ont finalement gracié dans ce dossier.

Le député d'expérience n'a pas mis les pieds à l'Assemblée nationale depuis plus d'un an après avoir chuté à cheval et subi une grave commotion cérébrale.