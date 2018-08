Neuf millions $ sur trois ans pour améliorer les services d'aide en situation de crise

Agence QMI 12-08-2018 | 17h20

Le gouvernement du Québec a octroyé dimanche neuf millions $ sur trois ans pour bonifier les services d'aide en situation de crise.

L'argent servira à améliorer le service d'accueil, analyse, orientation et référence, qui est la principale porte d'entrée du réseau de la santé pour des services psychosociaux, ainsi que la ligne de consultation téléphonique Info-Social (8-1-1).

Le service d'intervention de crise dans le milieu 24/7, qui intervient de manière immédiate et brève en cas de crise, recevra aussi une partie de cette somme.

«Cet investissement permettra de consolider les services d'aide en situation de crise au Québec. Leur rôle est essentiel et nous sommes fiers de les soutenir afin qu'ils puissent poursuivre leur importante mission, soit d'intervenir efficacement auprès de toutes les personnes qui, à un moment de leur vie, se retrouvent en situation de vulnérabilité et traversent une période de crise», a mentionné Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, par communiqué.

Les détails du partage de ces fonds à ces trois services n'ont pas été précisés.