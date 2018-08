Référendum sur fond de controverse à Wendake

Sophie Côté 03-08-2018 | 19h15

Un projet controversé à Wendake a conduit aux urnes vendredi les membres de la communauté huronne-wendat, conviés à un important référendum.

Les quelque 3200 personnes éligibles à voter - environ 1300 sur la réserve et 1900 hors réserve - devaient se prononcer sur la désignation de 600 000 pieds carrés de terrains situés tout juste à l'est du boulevard de la Colline, où un projet de développement incluant une clinique médicale GMF, une résidence pour personnes âgées autonomes et quelques commerces de proximité est dans les cartons.

Pour pouvoir gérer et louer elle-même ces terrains à des fins commerciales, Wendake, qui doit composer avec la Loi sur les Indiens, a choisi de passer par ce processus. Pour ce faire, le gouvernement fédéral exige la tenue d'un référendum.

Opposition

Vendredi, plusieurs membres de la nation rencontrés par Le Journal ont exprimé leurs vives inquiétudes quant au projet.

Les opposants estiment que les règles démocratiques de la communauté n'ont pas été respectées depuis qu'ils ont appris l'existence du projet, en avril.

Ils craignent aussi qu'une fois les terres désignées, les projets qui y verront le jour ne profitent pas à leur nation, mais plutôt à des intérêts extérieurs.

«Pour l'instant, c'est trop vite, ce n'est pas assez réfléchi. Il n'y a pas assez eu de temps de discussions sur le projet», a soutenu David Sioui, un membre de la nation impliqué dans le mouvement de contestation qui s'est formé dans les dernières semaines à Wendake.

«C'est un peu comme donner un chèque en blanc, ce n'est pas clair. Ça va nous rapporter quoi la location? Et c'est sur 100 ans (les baux). C'est long, 100 ans», a pour sa part déploré un homme qui comptait bien se rendre voter, mais qui préférait taire son identité.

Opportunité à saisir

Pour le Grand Chef Konrad Sioui, la population a été suffisamment consultée. Il rappelle que 7 rencontres publiques ont eu lieu sur le territoire.

S'il souhaite que le «oui» l'emporte, c'est notamment pour «ne pas perdre l'opportunité» d'avoir «un pôle médical important» à Wendake.

L'objectif, dit-il, est d'être «maîtres chez nous» et de «développer une économie parallèle, pour ne plus rien qu'être à la solde du gouvernement fédéral».

Le scrutin devait se terminer à 20h. Plusieurs heures étaient prévues pour le dépouillement des votes.