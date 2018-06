Hommages pour Paul Gérin-Lajoie : «l'un des plus grands Québécois de l'ère moderne»

Agence QMI 25-06-2018 | 21h35

Le décès du fondateur du ministère de l'Éducation du Québec, Paul Gérin-Lajoie, a été souligné par de nombreux élus qui ont rendu hommage à cet important artisan de la Révolution tranquille lundi.

Très respecté pour son rôle joué dans le développement de l'éducation et des relations internationales au Québec, l'ancien ministre a aussi donné son nom à la Dictée P.G.L., bien connu des enfants.

«Derrière le mot P.G.L., il y a Paul Gérin-Lajoie, l'un des plus grands Québécois de l'ère moderne qui a vraiment permis au Québec de complètement exploser en éducation et, aussi, en relation internationale», a souligné la ministre de l'Enseignement supérieur, Hélène David, lors d'une entrevue accordée à TVA Nouvelles.

«Paul Gérin-Lajoie ne voulait pas seulement former les élites, au contraire. Il voulait absolument que tous les Québécois, de partout au Québec, aient accès à l'éducation», a ajouté Mme David, en parlant de son apport à la question de l'accessibilité en éducation.

Pluie d'hommages

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a souligné les «immenses contributions» de Paul Gérin-Lajoie, que ce soit en éducation ou dans le domaine du développement international.

«M. Gérin-Lajoie a renforcé des communautés à travers le Canada et façonné un avenir meilleur pour des jeunes aux quatre coins du monde. Ses contributions lui ont valu l'estime de sa province et aujourd'hui c'est tout un pays qui rend hommage à ce grand Canadien», a fait valoir M. Trudeau par communiqué.

De son côté, le premier ministre Philippe Couillard a déploré le décès d'un «personnage d'envergure».

«Le Québec de 2018 doit beaucoup à Paul Gérin-Lajoie, il aura marqué son époque et notre histoire», a-t-il indiqué sur Twitter en offrant ses condoléances à la famille.

Pour sa part, le chef du Parti québécois (PQ), Jean-François Lisée, a souligné le décès d'«un grand homme».

«Un bâtisseur d'État. Un humaniste. Un modèle», a-t-il écrit sur Twitter.

La co-cheffe du PQ, Véronique Hivon, a renchéri sur le même réseau social en affirmant que «le plus grand hommage que nous pourrions vous rendre, c'est que le Québec tout entier fasse réellement de l'éducation sa priorité nationale».

Toujours sur Twitter, le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, a qualifié Paul Gérin-Lajoie de «grand Québécois qui demeure une source d'inspiration pour moi».

«Le Québec perd un grand bâtisseur aujourd'hui. J'aimerais présenter mes condoléances à la famille et aux proches de Paul Gérin-Lajoie au nom de tous les solidaires. Il nous incombe à tous et à toutes de continuer le projet d'éducation laïque et totalement gratuite que portait M. Gérin-Lajoie», a ajouté le député de Québec solidaire Amir Khadir, par communiqué.