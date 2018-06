Prêts à intérêts élevés: Le Bouyonnec a contrevenu aux valeurs de la CAQ, dit Éric Caire

Marc-André Gagnon 14-06-2018 | 10h29

Le candidat de la CAQ dans La Prairie, Stéphane Le Bouyonnec, a contrevenu aux valeurs du parti qu'il préside en s'impliquant dans une entreprise qui fait des prêts privés à hauts taux d'intérêts, reconnaît le député caquiste Éric Caire.

«Ce n'est pas les valeurs de la CAQ», a indiqué M. Caire, en réagissant aux révélations de notre Bureau d'enquête, ce matin, lors d'une mêlée de presse à l'Assemblée nationale.

«Là-dessus, on va mettre un bémol. D'abord au Québec, on ne peut pas faire des leçons de morale à personne, a continué M. Caire. On vient d'adopter la législation, l'encre n'est pas séchée encore. Il n'y a pas si longtemps, ç'aurait été légal au Québec aussi.»

«C'est toujours légal en Ontario, a ajouté le député de La Peltrie. Ceci étant dit, M. Le Bouyonnec a déjà annoncé qu'il allait se retirer du conseil d'administration, donc je pense qu'il se conforme à la législation du Québec même si ses activités sont en Ontario.»

Le Bouyonnec «quitte immédiatement» Techbanx

Par voie de communiqué, la Coalition avenir Québec a plus tard annoncé, jeudi matin, que M. Le Bouyonnec «quitte immédiatement ses fonctions de président du conseil d'administration de Techbanx et qu'il se départira de la totalité de ses actions dans l'entreprise».

En entrevue avec notre Bureau d'enquête, M. Le Bouyonnec avait plutôt indiqué qu'il démissionnerait du conseil d'administration de l'entreprise. Il avait toutefois laissé planer le doute sur ce qu'il ferait des parts qu'ils possède.

«Afin qu'il n'y ait aucune ambigüité sur le fait que la CAQ n'a aucune intention de permettre ce modèle d'affaires au Québec et que ce dernier ne fait pas partie des valeurs du parti, j'annonce donc que je me retire de toutes mes fonctions au sein de Techbanx et que j'entame dès à présent les démarches pour me départir de la totalité de mes actions dans cette entreprise», a déclaré jeudi matin le président du parti de François Legault.