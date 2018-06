Macron et Couillard discutent d'économie sous le spectre de Trump

Agence QMI 07-06-2018 | 16h58

Le premier ministre du Québec Philippe Couillard et le président français Emmanuel Macron ont discuté d'économie, jeudi, lors d'une rencontre bilatérale teintée par les récentes décisions de Washington en matière de tarifs douaniers.

Sans surprise, les deux chefs d'État ont profité de la visite du président français au Québec, dans le cadre du sommet du G7, pour discuter de l'impact des surtaxes de 25 % imposées sur l'acier et de 10 % sur l'aluminium décidé la semaine dernière par l'administration du président américain Donald Trump. M. Couillard a d'ailleurs qualifié ces tarifs d'annonce «malvenue» lors d'une conférence de presse conjointe tenue au musée Pointe-à-Callières, à Montréal.

«Il a haussé les tarifs sur le bois et a nui à son industrie de la construction. Il hausse le prix sur les métaux et nui à son industrie manufacturière et son industrie de la défense», a jugé le premier ministre.

Ces tarifs devraient être au coeur des discussions au sommet du G7. «Je suis pour ma part très heureux de retrouver le président Trump», a affirmé le président français, en soulignant l'importance de telles discussions entre dirigeants internationaux pour s'accorder sur leurs priorités.

«Je continuerai à tout faire pour le convaincre de nos obligations communes, que ce soit sur le climat, nos engagements au Moyen-Orient ou sur le commerce», a précisé Emmanuel Macron.

Les deux dirigeants ont aussi discuté de l'accord de libre-échange signé entre le Canada et l'Union européenne, actuellement en cours de ratification. «Je dirais que, dans le contexte protectionniste actuel, cet accord moderne prend encore plus d'importance», a souligné M. Couillard.

«Nous avons aussi abordé la question cruciale pour nous de l'intelligence artificielle», a-t-il ajouté.

«La mobilité des jeunes, non seulement aux études, mais aussi des jeunes entreprises, des "startups", qui ont intérêt à s'internationaliser le plus rapidement possible», a aussi retenu l'attention du premier ministre et de son vis-à-vis, qui souhaite que ce mouvement s'exécute dans les deux directions

Pour sa part, M. Macron a souligné «la relation entre la France et le Québec», la qualifiant à la fois de «stratégique» et e même temps «d'affective».

«Il y a un attachement entre nous qui est très fort», a-t-il assuré.