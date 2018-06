Infrastructures: des millions pour les écoles de Montréal

Agence QMI 01-06-2018 | 12h54

MONTRÉAL - En plus de deux nouvelles écoles qui seront aménagées au centre-ville de Montréal, le gouvernement du Québec a annoncé vendredi des centaines de millions de dollars pour la rénovation et l'agrandissement d'autres écoles dans la région métropolitaine.

Au total, plus de 437 millions $ seront investis pour améliorer les infrastructures scolaires de la région de Montréal. Selon le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, il s'agit «d'investissements sans précédent».

Ainsi, 274 millions $ iront à la rénovation des infrastructures scolaires des commissions scolaires de la région de Montréal au cours de l'année scolaire 2018-2019. Rien que pour la Commission scolaire de Montréal, Québec promet environ 140 millions $.

En outre, une enveloppe de plus de 136 millions $ permettra d'agrandir et de construire 13 écoles, et ce, dès l'été 2018. Dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, l'école secondaire Sophie-Barat sera agrandie au coût de 14,52 millions $.

Deux nouvelles écoles au centre-ville

Deux nouvelles écoles primaires verront ainsi le jour dans le centre-ville et elles accueilleront près de 1000 élèves. Une des écoles de 12 classes sera située dans l'ancienne Académie Bourget tandis que l'autre, de 24 classes, sera construite sur le terrain vacant de la rue Saint-Mathieu appartenant à l'Université Concordia, à proximité du pavillon des Soeurs-Grises.

«Pour retenir et attirer les familles au centre-ville, pour en faire un endroit encore plus vivant et dynamique, nous devons leur offrir les services dont elles ont besoin. Les écoles en sont une partie essentielle», a souligné la mairesse de Montréal, Valérie Plante, présente à l'annonce.

Les montants engagés vendredi découlent de l'investissement total de près de 2,3 milliards $ annoncé pour l'année 2018-2019.