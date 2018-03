Culture: 900 000 $ pour contrer les inconduites sexuelles

Agence QMI 23-03-2018 | 18h56

Le milieu de la culture, fortement ébranlé l'automne dernier par la vague de dénonciations d'inconduites sexuelles, a obtenu vendredi une aide financière de 900 000 $ du gouvernement provincial, afin de mettre en place des mesures visant à protéger ses membres contre les agressions et le harcèlement.

Du montant octroyé, 360 000 $ seront consacrés sur trois ans à la création d'un guichet unique d'aide et d'accompagnements pour l'ensemble des artistes et des travailleurs culturels, une zone neutre mise à leur disposition, peu importe l'association, l'organisme ou le syndicat auquel ils sont rattachés.

«Il y a beaucoup de travailleurs autonomes dans le milieu de la culture. Dans un petit milieu où les gens se connaissent, le fait de dénoncer peut nous amener à penser que notre contrat ne sera pas renouvelé, d'où l'idée du guichet unique, parce qu'il permet une dénonciation très neutre», a dit la ministre de la Culture et des Communications et ministre de la Protection et de la Promotion de la langue française, Marie Montpetit.

Mandaté par l'Union des artistes, l'organisme à but non lucratif Juripop, qui avait organisé deux journées de cliniques juridiques et sociales l'automne dernier dans la foulée du mouvement #moiaussi, servira de point de chute pour l'ensemble des travailleurs du milieu de la culture. Non seulement une ligne téléphonique et un site internet seront mis à disposition, mais une avocate sera, entre autres, chargée de faire des consultations, de donner des avis juridiques gratuits, d'analyser et de préparer des documents nécessaires en vue d'indemnisation ainsi que d'accompagner les victimes de l'enquête policière jusqu'au procès.

La balance de l'enveloppe budgétaire, répartie sur quatre ans, ira à L'inis - L'institut national de l'image et du son -, qui offrira une formation et des solutions préventives aux agressions sexuelles et au harcèlement à l'ensemble des artisans. «Il s'agit d'assainir le milieu de travail», a fait valoir le directeur général et directeur des programmes de formation, Michel G. Desjardins. La prévention est au coeur d'une stratégie gagnante. Il faut agir en amont.»