Centre jeunesse: Québec investit 11 millions $ pour prévenir les fugues

Agence QMI 12-03-2018 | 16h23

LAVAL - Le gouvernement du Québec a annoncé un financement annuel récurrent de 11 millions $ pour diminuer le nombre de fugues au Québec tout en lançant un Plan d'action sur les fugues en centre jeunesse.

«Les fugues ne sont pas un phénomène nouveau, mais elles nous interpellent tous», a déclaré la ministre Lucie Charlebois, par communiqué, lundi.

«Il est de notre responsabilité de mieux comprendre ce comportement chez certains jeunes et de mettre en place des actions qui permettront de les accompagner et de les soutenir afin qu'ils réalisent leur plein potentiel», a ajouté la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie.

Le plan du gouvernement de Philippe Couillard présente 24 actions regroupées sous 7 grands thèmes, dont celui de faire des fugues des jeunes hébergés en centre jeunesse.

Avec cet investissement, Québec souhaite mieux protéger les jeunes en difficulté et outiller davantage les parents et les éducateurs.

«Les mesures concrètes qui sont proposées dans le plan d'action permettront d'améliorer la qualité des services offerts afin de mieux accompagner nos jeunes», a dit Francine Charbonneau, ministre responsable de la région de Laval.

Le gouvernement du Québec espère ainsi améliorer la qualité des services offerts, soutenir les intervenants et renforcer la concertation de l'ensemble des partenaires.

Soixante-trois postes dédiés à la supervision clinique du personnel de réadaptation seront ainsi ajoutés.