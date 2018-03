Violences sexuelles: Québec investit 19,5 millions $ en soutien et prévention

Agence QMI 07-03-2018 | 11h15

MONTRÉAL - Le gouvernement Couillard a annoncé mercredi un investissement supplémentaire de 19,5 millions $ pour soutenir les victimes de violences à caractère sexuel ou conjugal.

Les deux tiers de cette enveloppe seront investis sur trois ans dans la prévention des agressions sexuelle et l'accompagnement des victimes. L'argent sera notamment distribué aux organismes communautaires qui offrent des services d'aide et de suivi en matière d'agression sexuelle, comme les Centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS).

Près d'un million de dollars sera également investi dans l'aide d'urgence requise à la suite d'une agression, notamment dans les hôpitaux.

De plus, dans une optique de prévention, 1,2 million $ sera consacré à l'accès aux services d'évaluation et de traitement offerts aux agresseurs sexuels.

L'autre tiers du financement, soit environ 6,4 millions $, servira à la prévention des violences conjugales et à l'appui aux victimes. Les ressources seront notamment mises à la disposition des maisons d'hébergement.

«Cette annonce témoigne de la volonté ferme de notre gouvernement à bonifier les services destinés aux victimes d'agressions sexuelles et notre détermination à les aider, au moment opportun, selon leurs besoins», a indiqué la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, Lucie Charlebois, par communiqué.

«Nous voulons que les femmes sachent que nous sommes à leurs côtés et que nous ne baisserons jamais les bras», a ajouté la ministre de la Condition féminine, Hélène David.